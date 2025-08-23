【今週の数字】モダンリテール編（8/8〜8/14）： ラブブ大人気 ポップマートの純利益が約4倍に急増 ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月15日（金）〜8月21日（木））を数字とともにご紹介します。
400％
ラブブ人気 ポップマートの純利益が約4倍に急増中国発トイブランドのポップマート（POP MART）は上半期決算で純利益が前年同期比約400％増となった。主力キャラクター「ラブブ（Labubu）」が海外で人気を集めたことが大きい。CEO王寧氏は、「今年の売上は30億ドルも容易に達成できる」と強気の姿勢を示した。株価は年初来で230％超上昇し、サンリオやマテルを時価総額で上回った。米国での出店拡大や中東・中南米進出を進め、将来的にはアニメやテーマパーク展開も視野に入れている（BoF）。
1億400万ドル
クレアーズ、北米事業を売却へ米アクセサリー小売のクレアーズ（Claire's）は、北米事業をプライベートエクイティのエイムズ・ワトソンに1億400万ドル（約150億円）で売却する。これにより少なくとも795店舗が存続する見通しだ。クレアーズは10代・若年層向けのピアスや雑貨を販売し、世界17カ国で2,300超の店舗を展開してきたが、過大な債務と競争激化、関税負担で今年破産を申請した。新オーナーのエイムズ・ワトソンは、店舗網の維持や雇用継続に加え、3600万ドルの追加信用枠も提供する予定だ（ロイター）。
4000SKU