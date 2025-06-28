相模原vs沼津 スタメン発表
[6.28 J3第18節](ギオンス)
※18:00開始
主審:Takuya Kobayashi
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 97 藤沼拓夢
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 26 西久保駿介
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 80 高井和馬
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 10 佐藤尚輝
MF 14 徳永晃太郎
MF 71 渡邉綾平
FW 17 藤井建悟
FW 23 白輪地敬大
FW 24 柳町魁耀
控え
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 4 グスタボ・リッシ
MF 6 遠山悠希
MF 7 沼田航征
MF 13 渡井翔琉
MF 18 菅井拓也
MF 35 向井ひな太
MF 37 中野遥翔
監督
中山雅史
※18:00開始
主審:Takuya Kobayashi
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 97 藤沼拓夢
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 26 西久保駿介
MF 6 徳永裕大
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 80 高井和馬
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 10 佐藤尚輝
MF 14 徳永晃太郎
MF 71 渡邉綾平
FW 17 藤井建悟
FW 23 白輪地敬大
FW 24 柳町魁耀
控え
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 4 グスタボ・リッシ
MF 6 遠山悠希
MF 7 沼田航征
MF 13 渡井翔琉
MF 18 菅井拓也
MF 35 向井ひな太
MF 37 中野遥翔
監督
中山雅史