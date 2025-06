「股間戦士エムズーン」の最新コミカル動画 「人類股間AI化計画」公開　ICT用語と夏の痒みを融合した最新マタノロジー

股間にAI(ASOKO IIKANJI)チップ、世界中のビッグマータを一元管理など、最新マタノロジーが発達したチンギュラリティーでプロジェクションオマタッピングな世界。未曾有のオパンツデミックが発生、戦いの舞台はヌルコンバレーなど、なんだかアレな用語が飛び交う・・。池田模範堂は、デリケートエリアのかゆみ・かぶれ治療薬「デリケアエムズ(M's)」のイメージキャラクター「股間戦士エムズーン」のWEBアニメシリーズ「股間戦士エムズーン」最新シリーズ「人類股間AI化計画」を2025年6月10日から池田模範堂公式YouTubeチャンネルで公開した。

「股間戦士エムズーン」は2018年より、毎年夏季限定で展開してきたWEBアニメシリーズ。2025年はAIをテーマに「股間戦士エムズーン」として新たなシリーズを展開する。個性豊かな登場人物とともに、夏の股間平和を守るため戦う姿は必見(ただ、少しお下品な場面も多用されているのでその手の動画が苦手な人は避けた方がいいかも)。また「デリケアエムズ」のプロモーションの一環として、ドワンゴが運営する動画サービス「ニコニコ動画」とコラボレーション。史上初の「股間のネタ曲」専門の楽曲投稿イベント「夏は股間が大感謝祭 presented by デリケアエムズ」を7月19日・20日に開催する。大感謝祭は、「デリケアエムズ」や「股間」をテーマにした楽曲を制作・投稿して、少年だったあの頃のように股間の歌で盛り上がる、ニコニコ動画を股にかけたユーザー参加型イベントとなっている。●WEBアニメ 股間戦士エムズーン「人類股間AI化計画」概要「股間戦士エムズーン」は地球の股間を救うために、遥か彼方のデリケア星からやってきた正義感と爽快感に溢れるヒーロー。その「股間戦士エムズーン」を主人公とした毎年夏季限定のWEBアニメシリーズを2018年6月25日から池田模範堂公式YouTubeチャンネルにて公開している。今年で8年目を迎える“股間戦士エムズーン”が、ついに新たなシリーズへ突入。今回のテーマは「AI×股間」。人類の股間の未来を左右する「人類股間AI化計画」が始動し、エムズーン史上最もディープでセンシティブな戦いが幕を開ける。●あらすじ20XX年、世界の”マタノロジー”はグングンに発達。一方で、股間は温暖化し、市民たちのアソコはムレムレになっていた。股間クライシスの危機に立たされたマタノ総理はついに「人類股間AI化計画」の実施を発表。股間にAI(ASOKO IIKANJI)チップを埋め込むことで、温度・湿度を完全に“コカントロール”し、誰もが安心して暮らせる「股間のユートピア〜ン」を構築するものだった。しかしその実態は、Dr.ムレによるAI(ASOKO NI IJIWARU)化計画だった!人類の股間はさらにムレムレになり、股間本来が持つ人間性「ヒューマニティン」が失われようとしていた。ヌルコンバレーに向かう決意をガチガチに固め、股間戦士エムズーンがググッと立ち上がる!果たしてAIに支配された人々の股間にヒューマニティンを取り戻すことができるのか……。エムズーン史上最もムズがゆい戦いに…。●「夏は股間が大感謝祭presented by デリケアエムズ」開催池田模範堂は、男性向けデリケートゾーン治療薬「デリケアエムズ」のプロモーションの一環として、動画サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴとコラボレーションし、ユーザー参加型のネタ曲投稿イベント「夏は股間が大感謝祭 presented by デリケアエムズ」を2025年7月19日・20日に開催。大感謝祭は、「デリケアエムズ」や「股間」をテーマにした楽曲を制作・投稿し、参加者全員で盛り上がるニコニコ動画ならではの投稿祭。参加方法は、該当楽曲をニコニコ動画に投稿し、タグ「夏は股間が大感謝祭」で投稿するだけ。股間を愛する方なら、どなたでも気軽にご参加が可能となっている。また、本イベントを盛り上げる“股間アンバサダー”として、人気クリエイターの南ノ南さんとはゆ茶さんの就任も決定。個性豊かな楽曲とともに、笑いと爽快感あふれる2日間を届ける。●募集概要概要デリケアエムズをイメージした「音声合成ソフトウェア」を使用したオリジナル股間楽曲投稿祭投稿集計期間2025年7月19日 00:00〜2025年7月20日 23:59まで褒賞【デリケアエムズ賞】受賞者の方には褒賞授与【ネタ曲賞】受賞者の方には褒賞授与スケジュール2025年7月19日 00:00投稿祭開始・楽曲投稿開始2025年7月20日 23:59投稿祭終了・楽曲投稿〆切2025年7月26日 ニコニコ生放送にて結果発表予定