熊本県内で多様な働き方の試みが始まっています。県内の一部の郵便局では、きょう（11月11日）から昼の窓口業務を休止しています。

【表を見る】「昼休み」を導入する郵便局と時間帯《熊本県》

きょうから一部の郵便局で導入されたのは、「昼休み」です。

日本郵便では11月から、少人数で運営する一部の郵便局（約1400か所）で昼に郵便や銀行の窓口業務を試験的に休止。県内では熊本市など10市町村の36郵便局で昼休みを始めました。

日本郵便九州支社 経営管理部 末岡哲哉 課長「社員が昼時間帯に交代で休憩をする場合はいろいろと不便な点もあり、休止を導入した」

交代で昼休みを取ると昼休みが遅くなる人がいるほか、従業員が女性だけになる時間帯があるなど、働き方や防犯面などで課題があったということです。また、窓口を利用する客も減少傾向にあったことから、導入を決めました。

ただ、昼休みと知らずに来た人もいます。

記者「いまお客さんが来ましたが、郵便局が開いていないことを知り、少し驚いた様子です」

利用客「中で用事がある時は、今後は時間を考えて来ます」

「昼時間帯もやってほしいなって、心の中では思いました」

日本郵便は12月以降、他の郵便局での「昼休み」導入も検討しています。

また、窓口が「昼休み」中も、ATM（現金自動受払機）は利用できます。

熊本県内で「昼休み」を導入するのは以下の郵便局です。

【熊本市中央区】

熊本保田窪郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

熊本帯山郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

熊本北帯山郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

熊本米屋町郵便局｜午後0時45分～午後1時45分

熊本坪井五郵便局｜正午～午後1時

【熊本市東区】

熊本西原郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【熊本市西区】

熊本横手郵便局｜正午～午後1時

【熊本市南区】

熊本出仲間郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

熊本平成郵便局｜正午～午後1時

熊本平田郵便局｜正午～午後1時

杉合郵便局｜午後0時45分～午後1時45分

【山都町】

清和郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

【阿蘇市】

赤水郵便局｜正午～午後1時

尾ヶ石郵便局｜正午～午後1時

肥後山田郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

波野郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【小国町】

杖立郵便局｜正午～午後1時

【宇城市】

郡浦郵便局｜正午～午後1時

大岳郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

【八代市】

竜峰郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

五家荘郵便局｜正午～午後1時

下岳郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

河俣郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

【多良木町】

多良木郵便局｜午後1時～午後2時

久米郵便局｜正午～午後1時

【南関町】

大原郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

南関郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

坂下郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

賢木郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【荒尾市】

荒尾宮内郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

荒尾四ツ山郵便局｜正午～午後1時

荒尾新生郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

荒尾万田郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【天草市】

小宮地郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

食場郵便局｜正午～午後1時

牛深郵便局｜午前11時30分～午後0時30分