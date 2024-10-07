明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０２：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が銀行業界団体主催の討議に参加

０４：００ 米・消費者信用残高

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：３０ 日・全世帯家計調査・消費支出

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：４５ 仏・経常収支

２１：３０ 米・貿易収支

※日・閣議

※米・３年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＫＧ情報<2408>，タビオ<2668>，キャンドゥ<2698>，アイケイＨＤ<2722>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，Ｊフロント<3086>，ＵＳＭＨ<3222>，Ｆブラザーズ<3454>，ＷＡＣＵＬ<4173>，京進<4735>，三協立山<5932>，中北製<6496>，ライトオン<7445>，中本パックス<7811>，イオンＦＳ<8570>，イオンモール<8905>，イオンディラ<9787>，コックス<9876>

※名証ネクスト上場：ケイ・ウノ<259A>



出所：MINKABU PRESS