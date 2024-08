お花に話しかけるほど好き！Tsuruko写真展『キャンバスに映えるお花たち』【Art Gallery M84】

Art Gallery M84は、2024年10月7日(月)よりTsuruko写真展『キャンバスに映えるお花たち』を開催する今回の作品展は、Art Gallery M84の第145回目の展示として実施する個展だ。■アート作品約30点を展示『キャンバスに映えるお花たち』は、神代植物公園を拠点に薔薇や桜など、お花の写真を撮り続け撮影中もついお花に話しかけてしまうほど植物が好きというTsuruko氏の写真展です。

今回は、一つは背景を焼き込んで被写体を際立たせた黒背景の作品。もう一つは背景に隠れていた形を除算乗算などの描写モードで浮き上がらせてから好みの色を追究した明るめの色の作品の二種類。キャンバスプリントで絵画調に仕上げたアート作品約30点を展示します。是非ご覧ください。2000年より続けられているお花のポストカード約60種類も販売致します。Art Gallery M84オーナー 橋本正則【作家からの一言】神代植物公園を拠点に薔薇の写真を撮り始めてから約30年が経ちました。2~3種類のレイヤーを組み合わせてそれぞれの数値を変えていくと色の変化は無限大になります。今回の作品は、Photoshopで編集をしているうちに、途中からカラーの描写モードにのめり込み、それぞれのお花の魅力を表現できるように色調整を繰り返しました。キャンバス地との相性を高め、色のかすれた感じやザラザラした質感が出せるように絵画調に仕上げ、アート作品として完成させました。写真家Tsuruko【Tsuruko (つる子)氏の略歴】東京都武蔵野市出身日本大学卒業日本写真芸術専門学校写真専科修了1981年〜 プロラボに勤務しながらおもに風景写真を撮影1998年〜 薔薇の撮影と育成を始める2000年〜 神代植物公園にてバラのポストカードの販売を開始2006年〜2012年 Jubilee Market(吉祥寺)にて『薔薇の額入り写真』を販売2019年〜 Adobe Stockのコントリビューター、PIXTAのクリエイター会員としてそれぞれ1000点以上の写真素材を作品登録【展示歴】2000年09月 個展『薔薇色を楽しむ』ギャラリーかしの木(東京・小平)2004年10月 個展『薔薇色を楽しむ in Jindai』神代植物公園植物会館(東京・調布)2006年08月 企画展『ホームタウン2006』Gallery FIRST LIGHT(東京・大森)2006年10月『Salon de Bagatelle アートサロン2006』河津バガテル公園オランジェリー(静岡・河津町)2007年04月 企画展『薔薇のめざめ宴の時』"ばらと酒器の展覧会"Gallery FIRST LIGHT(東京・大森)2007年10月『Salon de Bagatelle アートサロン2007』河津バガテル公園オランジェリー(静岡・河津町)2008年10月 個展『薔薇色を楽しむ 2008』神代植物公園植物会館(東京・調布)2008年11月 個展『薔薇色を楽しむ 2008』大森画荘(東京・大森)2012年06月 個展『薔薇色を楽しむ 2012』"Tsubomi Art"HCLフォトギャラリー(東京・新宿御苑)2016年07月 写真展『アートの競演 2016文月』Art Gallery M84(東京・銀座)2017年01月 写真展『アートの競演 2017睦月』Art Gallery M84(東京・銀座)2018年01月 写真展『アートの競演 2018泰月』Art Gallery M84(東京・銀座)2019年03月 Tsuruko写真展『桜 SAKURA』Art Gallery M84(東京・銀座)2020年01月 写真展『アートの競演 2020明春』Art Gallery M84(東京・銀座)2020年08月 写真展『アートの競演 2020長月』Art Gallery M84(東京・銀座)2021年09月 写真展『アートの競演 2021風花』Art Gallery M84(東京・銀座)2022年02月 写真展『アートの競演 2022如月』Art Gallery M84(東京・銀座)2022年10月 写真展『アートの競演2022 秋思』Art Gallery M84(東京・銀座)Art Gallery M84では、「アートを展示する場、鑑賞する場、作品を購入できる場」にとどまらず、アートを楽しみ、アートを通じての自己表現を志す方々が集える場所、アートの可能性を広げていく拠点になることを目指している。プロ・アマを問わず、幅広く作家を紹介する企画を開催していく。【写真展概要】名 称 : Tsuruko写真展『キャンバスに映えるお花たち』作 品 数 : 約30点作品販売 : 展示作品は、全て購入可能主 催 : Art Gallery M84期 間 : 2024年10月7日(月)〜10月19日(土)場 所 : Art Gallery M84所 在 地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目-11-3 ウインド銀座ビル5階電 話 : 03-3248-8454開館時間 : 10:30〜18:30(最終日17:00まで)休 館 日 : 日曜日入 場 料 : 無料URL : http://artgallery-m84.com/?p=13436■Tsuruko写真展『キャンバスに映えるお花たち』■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube