¼Í¼êºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë1Æü¤«¤â!?¡Ú7¡¿28ÆüÆüÍËÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Û
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡¡¡7·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë°ìÈÖ±¿Àª¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤â°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ó¡Ó¡Ó
AI¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·»þÂå¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡¢ÉÏÁê¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ª¡ÚÊÔ½¸Ä¹Ï¢ºÜ¡Û
¹¤¤Ì¤±ÈþÍÆ¤Ë¡ª400¿Í¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÁª¤ó¤À¡ÖÈþÇò»õ¤ß¤¬¤¡×¤¬6Ç¯Ï¢Â³¡Ö²Ö²ÇÈþÍÆ¥¢¥ï¡¼¥É¡×No.1¤ò³ÍÆÀ¡ª
Îø°¦ÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ëÆü¡£¿´¤Î¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¡£´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¡£¸½¾õÂÇ³«¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡£²´µíºÂ
ÆÍÁ³¤ÎÎø¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤ÈµÈ¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£ÁÐ»ÒºÂ
²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë½ÀÆð¤µ¤¬±¿µ¤¾å¾º¤Î¥«¥®¡£³°¸«¤Î¥»¥ó¥¹¤òËá¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£³ªºÂ
ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ÖÆü¡£´ê¤¤¤¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡£»â»ÒºÂ
¾ðÇ®¤¬Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆü¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤ò¡£Îø°¦¤Ç¤ÏÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¡£²µ½÷ºÂ
ÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤Æü¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤Ç¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£Å¬ÅÙ¤ÊµÙÂ©¤È¿´¤Î°ÂÄê¤¬Îø°¦±¿¤Î²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Å·ÇéºÂ
ºÇ¹â¤ÎÎø°¦±¿¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë´üÂÔÂç¡£¥â¥Æ¤ë¤Î¤ÇÁê¼êÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¡£°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£ê¸ºÂ
¼«Á³ÂÎ¤¬ÂçÀÚ¤ÊÆü¡£¸«±É¤äÌµÂÌ¸¯¤¤¤ËÃí°Õ¡£Îø°¦¤ÏÎ¨Ä¾¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µÈ¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤Æ¡£¼Í¼êºÂ
¼þ°Ï¤Î°¦¾ð¤Ëµ¤¤Å¤¯Æü¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬±¿µ¤¾å¾º¤Î¥«¥®¡£Îø°¦¤ÎÁªÂò¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥Ò¥ó¥È¤¢¤ê¡£»³ÍÓºÂ
¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÉÔËþ¤ÏÊÑ²½¤ÎÃû¤·¡£À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡£¿´¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤ÈÎø°¦±¿¤â¾å¾º¡£¿åÉÓºÂ
¸ÀÆ°¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÀäÂç¤Ç¤¹¡£¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µûºÂ
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤ò¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÂÖÅÙ¤Ç¡£
Àê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
²¦ ¼ë³¤¡Ê¤ª¤¦ ¤¢¤±¤ß¡ËÀèÀ¸
Öà½÷²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì½¤¹Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç30Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í´ÕÄê¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ºÜ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ä¹Ã«Àî¤ï¤«¤Ê