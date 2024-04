【週刊少年サンデー 22・23合併号】4月24日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 22・23合併号」を本日4月24日に発売した。価格は380円。表紙とグラビアは乃木坂46の遠藤さくらさんが飾る。

「22・23合併号」では、春の5大新連載第3弾として、旗町マコ氏の「ハローワーク モンスターズ」がスタート。コノシマルカ氏の「写らナイんです」、「ラストカルテ -法獣医学者 当麻健匠の記憶-」の最終回がセンターカラーに登場する。ほかにも、青山剛昌氏による7年ぶりの新シリーズ「まじっく快斗」の後編が掲載される。付録は、劇場版名探偵コナンの小冊子「100万ドルの書」と名探偵コナントレーディングカードゲーム。

(C)Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.