NHKの林田理沙アナウンサー（34）が5月31日（金）、「ニュースウオッチ9」（月〜金、21時〜）に登場した。4月から同番組のキャスターに就任した星麻琴アナ（33）が欠席したためだ。星アナの欠席の理由などは語られなかった。故・川田亜子さんトラブル判明した「謎の最期」から16年…TBS安住紳一郎アナが“あの曲”を再び林田アナは3月31日に同番組のメインキャスターを退任し、「サタデーウオッチ9」（毎週土曜21時〜）に移籍