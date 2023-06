大リーグ公式インスタグラムが18日の「父の日」に、幼少時のエンゼルスの大谷翔平投手(28)と父・徹さんの2ショット写真を投稿した。

「Start off your #FathersDay with this adorable photo of a young @shoheiohtani with his dad.」(「父の日」は子供の頃の大谷翔平と父親のこの愛らしい写真からスタートしましょう」とつづったもの。

父・徹さんは社会人の三菱重工横浜で野手としてプレー。大谷が野球を始めた小学2年の時から、全力疾走や、逆方向に鋭い打球を打つことを指導してきたという。母の日には元バドミントン選手で国体でバルセロナ五輪日本代表の陣内貴美子と対戦経験がある母・加代子さんとの2ショット写真も投稿されていた。

ファンからは「お父さんに似ている」「素敵な写真」「(お父さんは元NBA選手の)姚明に似ている」「パパと似すぎ。翔平ちゃんかわいい」などの声が寄せられていた。