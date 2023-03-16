°æ¾å¾°Ìï¡¡Î©¤ÆÂ³¤±¤ÎÈ´¤ÂÇ¤Á¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ººÃ²¤¯¡Ö½µÆó¤ÏÍè¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£È´¤ÂÇ¤Á¤Ç¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ê¶Ø»ßÌôÊª»ÈÍÑ¡Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¸¡ºº¤Î¸¡ÂÎ²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈ´¤ÂÇ¤Á¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡¡½µÆó¤ÏÍè¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡£¡£¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢£´ÃÄÂÎ¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¡£³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¡¢£µ·î£·Æü¤Ë£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Î¤«¤Ë½µ£²²ó¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¤«¤é¡×¡ÖÀ¤³¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£