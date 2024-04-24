プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）に挑戦する元世界2階級制覇のルイス・ネリメキシコ、29）が、米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（WEB版）の取材に対して井上に対する「本音」を語った。世界タイトル戦は5月6日に東京ドームで行われる。ネリは来日直前の米国キャンプ中に同メディアの取材に応じ、インタビュー記事は2024年4月23日に公開された。ネリは21日に家族、スタッフと