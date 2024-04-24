ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月６日、東京ドーム）４団体統一王者・井上尚弥（３１）＝大橋＝に挑戦するＷＢＣ１位、ＷＢＯ２位、ＷＢＡ５位の“悪童”ルイス・ネリ（２９）＝メキシコ＝が２３日、都内で公開練習と記者会見を行った。井上が過大評価されていると訴え、弱点を「いくつか見つけた」と主張。流血戦を不穏に予告し、ＫＯ宣言するとともに、「リング上で死ぬ覚悟だ」と不退