レオナルド・ディカプリオ(47)が恋人のカミラ・モローネ(25)と破局したとの報道を受け、人々がSNSで反応した。レオナルドはこれまでに25歳以上の女性と交際したことがないため、ネット上ではこの話題をネタにかなり盛り上がっている。

レオナルド・ディカプリオが、2017年から交際したモデル兼女優のカミラ・モローネと破局したことを、英メディア『The Sun』が現地時間8月30日に報じた。

同メディアの情報筋は「レオとカミラは、この夏に交際を解消しました。2人の間に悪い感情はありません。ただ自然な結論に達しただけです」と明かしていた。

詳しい破局の原因については不明だが、複数のメディアは、カミラが今年6月に25歳の誕生日を迎えたことに関係があると推測している。

レオナルドはこれまでに多くの女性と交際してきたが、過去23年間にわたり、今回と同じパターンを繰り返してきた。20代前半の女性と出会い、数か月から数年付き合った後、彼女が25歳になる前後に別れるというものだ。

このことを知った人々はSNSで、レオナルドの交際歴をネタにしたジョークを投稿したのである。

「多分レオナルドは9.11を嫌っていて、あのことを覚えている女性と付き合えないんだよ。」

「レオナルド・ディカプリオが72歳になった時に捨てる女性が、今日生まれました。」

「彼は、25歳まで車をレンタルできない女性に同情しているのかも。本当はとても良い人かもね。」

「レオナルドは、恋人が25歳になる前に別れる。これほど地球上で確実な現象はないだろう。」

「人生で確かなことは、この3つだ。死、税金。そしてレオナルド・ディカプリオが、恋人の脳の前頭前野が完全に発達する前に別れることだ。」

「彼が2000年代生まれの女性と付き合う可能性があるなんて、本当にゾッとするわ。」

「今年の12月9日は、映画『タイタニック』が米国で劇場公開されてから25周年になる。つまりレオナルドとデートする資格は、まだ4か月近くは残されているということだ。」

「レオナルドがどのように別れを切り出しているのかを知りたい。彼女が25歳になる数か月前から、こっそり喧嘩を仕掛けてきたのか? それとも誕生日に目が覚めたら『ごめん。もう無理だ。僕を嫌わないで』とメモがあったのか? 誰か調べてくれ。」

画像2枚目は『Sarah Lerner 2022年8月30日付Twitter「This Leonardo DiCaprio graph where he continues to get older and his girlfriends never age above 25 lives rent-free in my head.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)