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ÉÊÌ¾²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄÌ¾ï²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡ËBose QuietComfort Earbuds
¥È¥ê¥×¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥½¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó26,400±ß33,000±ßBose Sport Earbuds20,570±ß24,200±ßSoundLink Flex
Bluetooth speaker bundle33,660±ß39,600±ß

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ÉÊÌ¾ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¿·ÉÊ²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡ËBose QuietComfort Earbuds
¥È¥ê¥×¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥½¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó24,750±ß33,000±ßBose Noise Cancelling Headphones 70034,980±ß46,750±ßSoundLink Color
Bluetooth speaker II12,375±ß16,500±ß

 


 
 
Source:Bose
(FT729)