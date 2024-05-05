ウルトラマン」が“大復活”しているのをご存知だろうか。2022年に劇場公開された庵野秀明監督「シン・ウルトラマン」の記憶も新しいが、近年、特に躍動しているのがテレビシリーズだ。13年の「ウルトラマンギンガ」を皮切りに毎年「新作」が途絶えず、7月からは最新作「ウルトラマンアーク」（土曜朝放送）がスタート予定。さらに今年はウルトラマンが世界へと羽ばたく節目の年になるという。【数土直志／ジャーナリスト】＊