Image:楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、BOSE(ボーズ)の完全ワイヤレスイヤホンの最新モデル｢QuietComfort Ultra Earbuds｣やパソコンのバックアップデータ作成やテレビの録画保存に最適なバッファロー（BUFFALO）の外付けHDD 8TBなど、人気のアイテム