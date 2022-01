今月18日、アメリカ在住のある男性がフォーチュン・クッキーの中から出てきた数字を使って宝くじを購入したところ、4億5千万円を超える高額当選を果たした。大きな幸運を手にした男性には、「私もそのフォーチュン・クッキーが欲しい!」など羨望の声が相次いでいるという。『People.com』などが伝えている。

米ノースカロライナ州コーネリアス在住のガブリエル・フィエロさん(Gabriel Fierro、60)は今月18日夜、妻と同州シャーロットにあるアジアンレストラン「Red Bowl Asian Bistro」を訪れていた。

ガブリエルさんはこのレストランの常連で、この日はお店からフォーチュン・クッキーを貰ったという。フォーチュン・クッキーは割ると中から小さなおみくじが出てくるが、ガブリエルさんはさっそくクッキーを割って中を確認した。

出てきた紙を見てみると、そこには数字が並んでいたという。するとガブリエルさんは「この数字を使って遊んでみよう」と思いつき、宝くじを購入した。

購入した宝くじは「メガ・ミリオンズ(Mega Millions)」と呼ばれるもので、1〜70の数字の中から5つ(白いボール)、1〜25の中から1つ(金のメガボール)の合計6つの数字を選び、その数字が当選番号といくつ一致しているかで当選金額が決まるというものだ。

一致する数字が多いほど当選金額が上昇し、6つの数字が全て一致すると“ジャックポット(Jackpot)”と呼ばれる最高額の当選となる。ジャックポットの金額は時期によって異なるが、今月27日の時点で4億2100万ドル(約483億円)になっており、その確率は約3億分の1だという。

今回ガブリエルさんは購入した宝くじに「Megaplier」というオプションを追加した。これは白いボール5つだけを選び、ジャックポットは対象外になるがそれ以下の2等や3等などが当たった場合に当選金額が2〜5倍になるというものだった。

オンラインにて3ドル(約344円)で宝くじを購入し、1ドル(約114円)でオプション追加を行ったというガブリエルさんは、翌日に当選結果を知らせるメールを見て目を疑うことになる。ガブリエルさんが選んだ5つの数字が全て当選番号と一致しており、その当選金額は100万ドル(約1億1400万円)だった。さらに追加したオプションでこの金額が4倍になることが判明し、当選金額が400万ドル(約4億5900万円)に膨れ上がったのだ。

ガブリエルさんは「翌朝届いたメールを見て呆然としてしまいました。すぐに妻にも見せましたが、妻はエイプリルフールのジョークか詐欺だと思っていましたよ」と当時の心境を明かした。そして当選が事実だと分かると「家の中で叫びながら走り回りましたよ」とガブリエルさんは妻と一緒に大喜びしたそうだ。

賞金を受け取りに行ったガブリエルさんは、税金の分が差し引かれて284万401ドル(約3億2600万円)を手にした。アメリカ軍に32年間従事し、リタイアしたというガブリエルさんは当選金の使い道について「ほとんどを投資に回す」と明かしている。また今回の当選のお祝いとして一部を手元に残し、「シャンパンを買うつもりです」とコメントしていた。

思いつきで買った宝くじが大当たりしたガブリエルさんには、「こんな風に宝くじに当たってみたいな」「フォーチュン・クッキーが爆売れするかもね」「このフォーチュン・クッキーが欲しい!」など多くの羨む声があがっている。

なお幸運のチャンスは自ら意図しないところからやって来るものなのか、過去には間違えて2枚購入した宝くじで約1億6千万円の当選を果たした男性や、店員に間違って渡された宝くじで2億円を当てた男性も話題になっていた。

画像は『The Sun US 2022年1月26日付「FORTUNE TELLER I won a $4million lottery jackpot after using the numbers from a FORTUNE COOKIE」(Credit: Alamy)』『UPI.com 2022年1月24日付「Man wins $4 million Mega Millions prize using fortune cookie numbers」(File Photo by John Angelillo/UPI | License Photo)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)