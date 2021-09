近頃はパンデミックの影響で、子どもや大人に限らず相手に触れることは良くないという認識が高まってきている。そんななか「他人に赤ちゃんの頬を触られた。これに怒るのは私が間違っているの?」という声がネット上に投げかけられた。これには「今の時代では良くない行動」「世代による考え方の違いもあると思う」など多くの意見が届き、物議を醸していると『The Sun』などが伝えた。

イギリスのウェブサイト『Mumsnet』は子育て知識の配信や、親同士で掲示板を利用して情報交換ができることで人気を集めている。このほどある女性が街中で体験した出来事を掲示板で共有し、大きな論争を巻き起こしている。

今月9日に共有された投稿のタイトルには、「他人が赤ちゃんの頬に触りました。私の考えは間違っている?」と書かれている。

この女性は2人の幼い子を持つ母親で、朝早くカフェに訪れていた。そして1歳の娘のために食事を小さく切り分けていた時、娘が座るベビーカーのそばに高齢男性が現れたという。

「私が気付かない間に娘がおもちゃを落としてしまったようで、その男性はおもちゃを拾うとそのまま腕を伸ばし、娘の頬を撫でてつねったのです。男性の一連の行動は素早かったので、私は止める暇もありませんでした。」

「私は他人に自分の子を触られるのが本当に嫌いです。息子が赤ちゃんだった頃に横断歩道で信号を待っていた時、抱っこ紐で抱えていた息子を見せてほしいと言われたことがあります。」

「他にもカフェにいた時、ある女性から『抱っこしてもいい?』と聞かれたこともありました。私が断るとその女性は大声で隣のテーブルにいた友人に私のことを悪く言っていて、頭がおかしいと思いましたよ。誰がカフェで見ず知らずの人に自分の子を抱かせるのですか?」

そのように自身の考えを明かした女性は、気分を害したことを娘の頬に触れた男性に伝えたという。男性はすぐに謝ったそうだが、女性はモヤモヤが晴れないようで「これは世代の問題なのでしょうか? 私なら親の許可なく赤ちゃんには触りません。このことについて皆さんの考えを知りたいです」と綴っている。

この投稿には、500件以上のコメントが寄せられており大きな話題を呼んだ。

コメント欄には「分かるよ。赤ちゃんに話しかける時に手を握る人がいるけど、うちの子は指しゃぶりをするから本当にやめてほしいと思う」、「世代の問題だよ。高齢者は赤ちゃんや子どもを見て感傷的になることもあるからね」「パンデミックの時代にはそぐわない行為でしょ」など女性の考えに肯定的な意見が届いた。

一方で「ただの親切心でしょ。男性はもう二度と赤ちゃんのおもちゃを拾うことはないだろうね」、「普通に『ありがとう』と言ってその場を去ればいいだけ」、「単にフレンドリーなだけの男性が可哀そうだ」など批判的なコメントも見受けられた。

この問題に対する考え方は人によって大きく異なるので、他人の子に触れる時には親の意思を確認したほうが良さそうだ。画像は『The Sun 2021年9月11日付「CHEEK OF IT Mum’s fury after elderly bloke pinches her daughter’s cheeks in a cafe - so who do you think is in the wrong?」』『Mumsnet 2021年9月9日付「Stranger touched baby’s face - AIBU?」』のスクリーンショット

