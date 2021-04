【今週スタートの海外ドラマ】『シリコンバレー』ファイナル＆デヴィッド・テナント主演のサスペンスが上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はデヴィッド・テナントが主演を務める新作サスペンススリラーや、日本上陸が待たれていたHBOのコメディシリーズ『シリコンバレー』の最終章がついに配信スタートとなる。お見逃しなく!

4月26日(月)〜5月2日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■4月26日(月)

『SEAL Team/シール・チーム』シーズン2(FOXチャンネル)

人気犯罪捜査ドラマでシーリー・ブースFBI捜査官役を演じたデヴィッド・ボレアナズ主演のミリタリードラマ。

シーズン2でも"ブラボー・チーム"は、ムンバイでの救出任務や、メキシコ海兵隊と共にメキシコで最も巨大な麻薬組織との対峙、さらにはハイジャックされた飛行機の乗客をイギリスの特殊空挺部隊と共に救助するなど、世界各地を回り、命がけで任務を遂行する。



■4月27日(火)

『ファトゥマ』(Netflix)

トルコ発のNetflixオリジナルシリーズ。

自閉症スペクトラムの息子を持つシングルマザーで清掃の仕事をしているファトゥマは、行方不明になった夫ザフェを探している間に、誤って殺人を犯してしまう。ごく普通の"掃除婦"にしか見えない彼女は、姿を現さない殺し屋となることに。



■4月28日(水)

『シリコンバレー』シーズン6(U-NEXT)

ITの聖地シリコンバレーで起業し、業界での成功を目指す5人組の姿が描かれる『シリコンバレー』のファイナルシーズン。

革新的なコードで書かれた圧縮アルゴリズムを開発したプログラマーのリチャード(トーマス・ミドルディッチ)を中心に、共同生活を送る仲間とパイド・パイパー社を立ち上げた彼が大企業による買収を免れながら、会社を大きく成長させようと四苦八苦する姿が描かれる。



■4月29日(木)

『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン4(Hulu)

不倫相手に騙され7年の懲役を求刑された主人公マカレナが、囚人、看守、そして塀の外にいる家族をも巻き込んで、壮絶な駆け引きサバイバルを繰り広げるスペイン発の刑務所ドラマのファイナルシーズン。

待望のシーズン4では、クセ者医師として囚人たちを追い詰めてきたサンドバルがなんと看守長に就任。刑務所を掌握するために手段を選ばない暴挙に出る。

■5月1日(土)

『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』シーズン1(BS11)

1950年代のケンブリッジ近郊にある美しい村グランチェスターを舞台に、謎の事件に挑む牧師探偵の活躍が描かれる『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』がBS初放送!

ウィスキーとジャズをこよなく愛する若き牧師シドニー・チェンバース(ジェームズ・ノートン)の平穏な生活は、ある殺人事件をきっかけに一変する。人間の本質を見抜く洞察力と人並外れたコミュニケーション能力で「探偵」としての才能をみるみると発揮したシドニーは、ジョーディ・キーティング警部らの協力を得て、謎の事件解明に挑んでいくことに...。

■5月2日(日)

『デッドウォーター・フェル〜虚像に殺された家族〜』(WOWOW)

などで知られる英国俳優デヴィッド・テナントが家族殺害の容疑を掛けられた男性を演じるサスペンススリラー。

スコットランドの丘陵にある平和な村。そこにある診療所の医師トムは、妻ケイトや幼い娘3人と幸せな日々を送っていた。ある晩、近所に住み家族ぐるみで交流していたジェスはトムの家が燃えているのを発見し、救助を呼ぶも、助かったのはトムだけでケイトと娘3人は命を落としてしまう。検視で一家全員が薬物を注射されていたと判明し、警察は捜査を開始。意識不明だったトムが目覚め、彼の証言から三女を産んだ後、精神的に不安定になっていたケイトが無理心中を図った可能性が浮上する。だが、ケイトの犯行だと信じられないジェスはトムへの疑惑を深めていく...。

