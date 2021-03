【今月のレンタル開始ドラマ】『スタトレ』新作や『シカゴ』シリーズが2作も！

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 今月はファン待望の『スター・トレック』シリーズ最新作のレンタルが開始となる。

今月レンタルが始まる作品は以下の通り。

■3月3日(水)

『スター・トレック:ピカード』



ついに復活した正統派続編! TV映画『新スター・トレック』シリーズの最終章『ネメシス/S.T.X』の20年後が舞台となり、演じる俳優と同様に歳を重ねたキャラクターたちのその後を追うシリーズ。

何よりうれしいのは日本語吹替版もかつてのシリーズの声優陣が再結集していることだろう。ピカード役の麦人、データ役の大塚芳忠、ライカー役の大塚明夫、セブン・オブ・ナイン役の沢海陽子など、声優陣もかつてのメンバーが再び集まり、オリジナルの世界観を損なうことなくドラマを展開させていく。

『シカゴ P.D.』シーズン6 (VOL.1〜6)



捜査のためなら手段を選ばない、型破りな刑事ボイト率いる精鋭チームの活躍を描くクライム・サスペンス。

『シカゴ』シリーズの特徴であるクロスオーバーは、このシーズン6で2回実施! 一つは第2話で、ジェイ&ウィルの父親が住む高層マンションにおいて大規模な火災が発生し、消防局51分署と医療センターの医師たちが負傷者の救命に全力を注ぐ一方、特捜班は火事の原因と裏側にいる犯人に迫っていく。もう一つは第15話で、市内の様々な建物に入れるマスターキーが消防局から何者かによって盗まれ、特捜班は消防局51分署のメンバーと協力して窃盗犯を追うことに。

『シカゴ・ファイア』シーズン7(VOL.7〜11)



骨太の熱いドラマとして男性ファンはもちろん、イケメン消防士や女性キャラのカッコよさ、チームの家族のような強い絆など女性も虜となっている。

救援活動のためプエルトリコに旅立ったケイシー(ジェシー・スペンサー)の妻ドーソン(モニカ・レイモンド)の代わりに、新たな救命隊員のエミリー(アニー・イロンゼ)が加わり、ケイシーはもちろん、ドーソンと救命隊でコンビを組んでいたブレット(カーラ・キルマー)も動揺を隠せない...。そんな新たな仲間との出会いがある一方、仲間同士の衝突や対立、大切な人を失ったことに葛藤する隊員の成長がフォーカスされ、出会いと別れのある見どころ満載のシーズン7。

『マニフェスト 828便の謎 <シーズン2>』



シーズン3への更新も決まっている話題作。

波乱に満ちたフライトの後、モンテゴ航空828便の乗組員と乗客が着陸した世界は5年半の歳月を経ており、友人、家族、同僚たちは彼らとの再会をあきらめていた。不可能なことに直面した今、乗客たちの人生再起の夢は、目に見える恐怖や他の人には聞こえない「呼びかけ」などの差し迫った危険に遭遇したことで消えてしまう。モンテゴ航空828便の乗客は、かつてないほどの危険を冒して、希望と心と運命が織りなす世界への予測不能な旅に出ることになる。

(海外ドラマNAVI)

