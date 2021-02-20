¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¸¶¤Ã¤Ñ¤ËŽ¢ÅÚ´ÉŽ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¿¼¤¤¥ï¥±
Ì¡²è¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÚ´É¡£¤Ê¤¼ÅÚ´É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§: Sugashuu ¡¿PIXTA¡Ë
À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÄ¹¤¯°¦ÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡£Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸¶¤Ã¤Ñ¤ÇÍ·¤Ö¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶¤Ã¤Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÅÚ´É¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÎò»Ë¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿À´ÜÏÂÅµ»á¤ÈÊ¸éº½Õ½©¤ÎÁ°Éû¼ÒÄ¹¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤ÎÀ¾ÀîÀ¶»Ë»á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¿Ìä¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¥ë¥Ý¡¢¡Ø¤¦¤ó¤Á¤Î¹ÔÊý¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¡¢²¼¿å¡¦±ø¿å½èÍý¾ì¤¬¼¡¡¹¤È¤Ç¤¡¢º½Ä®±ø¿å½èÊ¬¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÕýÇ¢¡Ê¤·¤Ë¤ç¤¦¡Ë¤ò½èÍý¤¹¤ëÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÅìµþ¤Î¿Í¸ý¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢ÅöÁ³ÇÓÝõ¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¡£µâ¤ß¼è¤ê¥È¥¤¥ì¤â¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¡¢º½Ä®±ø¿å½èÊ¬¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½ÆüËÜ¤Î¿åÀö¥È¥¤¥ìÎ¨¡Ê±ø¿å½èÍý¿Í¸ýÉáµÚÎ¨¡Ë¤Ï91.7¡ó¡¢Åìµþ¤Ï99.8¡ó¡£¤·¤«¤·¡¢1970Ç¯Âå¤ÏÅìµþ23¶èÆâ¤Ç¤¹¤é¡¢É¡¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëµâ¤ß¼è¤ê¥È¥¤¥ì¤Î²ÈÄí¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÎýÇÏ¶è¤Ç¥Ü¥Ã¥È¥óÊØ½ê¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿ÍýÍ³
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢É®¼Ô¡Ê¿À´Ü¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤ÎÀÐ¿À°æ¤Î²È¤Ï¥Ü¥Ã¥È¥óÊØ½ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¿ùÊÂ¶è¤Î°¤º´Ã«¤Ë¤¢¤ë¸øÎ©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤â¥Ü¥Ã¥È¥óÊØ½ê¤À¤Ã¤¿¡£
²È¤Ç¤â¥Ü¥Ã¥È¥ó¡£³Ø¹»¤Ç¤â¥Ü¥Ã¥È¥ó¡£Æþ³Ø¼°¤ÎÆü¤Ë¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·Ì©¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢Êì²°¤È¤¤¤¦¤Ù¤Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¹»¼Ë¤Ï¿åÀö¥È¥¤¥ì¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1Ç¯À¸¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶µ¼¼¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ÎÎ¥¤ì¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¥Ü¥Ã¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÎýÇÏ¶è¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ê¤¼¥Ü¥Ã¥È¥ó¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¡¢ÉðÂ¢Ìî¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤Ê´ØÅì¥í¡¼¥àÁØ¤ÎÅÚ¾í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤ÄÎýÇÏÂçº¬¤ä¥¥ã¥Ù¥ÄÈª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Íµ¡ÈîÎÁ¤òÍ¸úÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1970Ç¯Âå¤ÎÀÐ¿À°æ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢3¼ïÎà¤Î¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹¤¤Èª¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¼ç¡¢ÃÏ¼ç¤«¤éÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤ò·ú¤Æ¤¿¿Í¤äÃÏ¼ç¤Î»ý¤ÄÄÂÂßÊª·ï¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¡¢ÃÏ¼ç¤¬ÅìµþÅÔ¤ËÇä¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë·ú¤Ã¤¿¸øÃÄ½»Âð¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤¬¸º¤ê¡¢ÃÏ¼ç¤¿¤Á¤ÏÅÚÃÏ¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÇÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤Íµ¡ÈîÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÀÐ¿À°æ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï²½³ØÈîÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Íµ¡ÈîÎÁ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÄÂÂßÊª·ï¤Î¥È¥¤¥ì¤Ïµâ¤ß¼è¤ê¼°¤Ë¤·¤Æ¡¢Èî²³¤ÇÕýÇ¢¤òÈª¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
1950Ç¯Âå°ÊÁ°¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤¬Â¿¤¯°ìÌÌ¤ÎÈª¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÏÕýÇ¢¤¬Â¤ê¤º¡¢ÃÏ¼ç¤¿¤Á¤Ï³Æ²ÈÄí¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·1970Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈª¤â¸º¤ê¡¢ÃÏ¼ç¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÄÂÂßÊª·ï¤ÎÕýÇ¢¤Ç¤Û¤Ü¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
µâ¤ß¼è¤Ã¤¿ÕýÇ¢¤ÏÈîÎ¯¤á¤Ë
µâ¤ß¼è¤Ã¤¿ÕýÇ¢¤ÏÈª¤Ë¤¢¤ëÈîÎ¯¤á¡Ê¡ÖÌîÔä¡×¤È¤â¤¤¤Ã¤¿¡Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¿ÍÂÎ¤«¤éÇÓÝõ¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¿·Á¯¤ÊÕýÇ¢¤ÏÇ»ÅÙ¤¬Ç»¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈª¤Ë»µ¤¯¤ÈºîÊª¤ò¤À¤á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ìÅÙÈîÎ¯¤á¤ËÃùÂ¢¤·È¯¹Ú¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Á³¤ÎÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤«¤éÈª¤Ë»µ¤¯¤Î¤À¡£ÈîÎ¯¤á¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëà½ÏÀ®¸Ëá¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢²È¤ÎÁ°¤Î¸¶¤Ã¤Ñ¤ËÈîÎ¯¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÈª¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢ÈîÎ¯¤á¤ËÍî¤Á¤¿¡£µûÄà¤ê¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Õ¤Á¤ÎÃÏÈ×¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤À¡£
»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÅÚ¤ò¤Ä¤«¤à¤ÈÊø¤ì¤ë¡£Áð¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¡¢º¬¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¸¤¿¤Ð¤¿¤È¤â¤¬¤¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÃæ½ÏÀ®¥¦¥ó¥Á¤À¤é¤±¡£¤É¤í¤É¤í¤Î¤Þ¤Þ²È¤ØÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤ËÃå¤¯¤È¡¢Î¾¿Æ¤âÁÄÉãÊì¤â¶Ã¤¡¢Á´Íç¤Ë¤µ¤ì¡¢É÷Ï¤¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÀ¶¤á¤é¤ì¤¿¡£Àö¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÌë¤Þ¤Ç¡¢É¡¤ÎÃæ¤Ë¥¦¥ó¥Á¤Î½¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£°Ê¸å¡¢ÈîÎ¯¤á¤Ë¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¶á¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1960¡Á1970Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤Ë¤Ï¤Þ¤Àµâ¤ß¼è¤ê¥È¥¤¥ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£²¼¿åÆ»¤Î¿·Àß¤¬¿Í¸ýÁý²Ã¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¸¶¤Ã¤Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÅÚ´É¡Ê¸·Ì©¤Ë¤ÏÇ´ÅÚ¤Ç¾Æ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÅÚ´É¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Ò¥å¡¼¥à´É¡×¡Ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÅÚ´É¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ê¤¯¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½÷¤Î»Ò¤ÏÅÚ´É¤ò²È¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ì¤ÏÅìµþÃæ¤Ç²¼¿åÆ»¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÅÚ´É¤ò¸«¤¿¡£ÃÏÃæ¤ËËä¤á¤é¤ì¤ëÁ°¤ÎÅÚ´É¤¬¸¶¤Ã¤Ñ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²¼¿åÆ»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿åÀö¤ÎÍýÍ³
ÎýÇÏ¶è¤Ï²¼¿åÆ»ÀßÈ÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÄÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¸øÃÄ½»Âð¤ä·ÐºÑÅª¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë²È¤Ë¤Ï¿åÀö¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²¼¿åÆ»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¿åÀö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¼¿åÆ»¤ä¾ô²½»ÜÀß¤ÎÂåÂØ¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥ó¥È¡Ê¾®µ¬ÌÏ²¼¿å½èÍýÁõÃÖ¡Ë¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥³¥ß¥×¥é¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥³¥ß¥×¥é¤Ï¹ñ¤¬»ÔÄ®Â¼¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë°ìÈÌÇÑ´þÊª½èÍý·×²è¤Î¤Ê¤«¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¸øÃÄ½»Âð¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£¿ô¤Î²ÈÄí¤¬¶¦Æ±¤Ç»È¤¦"¹çÊ»½èÍý¾ô²½Áå¡É¤Î¤³¤È¡£³Æ²ÈÄí¤ÎÀ¸³èÇÓ¿å¤äÕýÇ¢¤ò½èÍý¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢º½Ä®±ø¿å½èÊ¬¾ì¤Ç½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÕýÇ¢¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡½¡½¡£Åö»þ¤Ï¡¢³¤ÍÎÅê´þ¡¢¤Ä¤Þ¤ê³¤¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£