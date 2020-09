『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』に、映画に登場したヴィランが帰還

マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのファルコンとウィンター・ソルジャーを主人公にしたDisney+のドラマシリーズ『The Falcon and The Winter Soldier(原題)』。本作に、ジョルジュ・サン=ピエールが演じたバトロックが登場することが明らかになった。米Screenrantが報じている。

映画『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』に登場したバトロックは、ヒドラに雇われた傭兵。格闘技に精通しており、特にフランスの格闘技サバットの達人で、S.H.I.E.L.D.の船を襲い、キャプテン・アメリカと1対1で戦ったキャラクターだ。

『The Falcon and The Winter Soldier』は、新型コロナウイルスによる撮影中断の後、今月アトランタで再開。米Just Jaredが掲載したセット写真にバトロックの特徴である紫とゴールドの衣装を着ているジョルジュの姿があり、今回バトロックが登場することがわかった。

