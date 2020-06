映画『ソニック・ザ・ムービー』の公開日が6月26日(金)に決定。ソニック、ドクター・ロボトニックらがクールに浮かび上がるモーションポスターが到着した。

日本公開に先駆け、2月14日(現地時間)より公開された全米ではゲーム原作映画史上最高の興行収入記録を樹立(約1億4600万ドル=約160億円)、さらに全世界では、興行収入3週連続No.1。2億ドルを突破するなど映画史に残る記録を打ち立てていた本作。

モーションポスター

ソニック生誕の地・日本でも、3月に劇場公開を予定していたものの延期が発表されていたが、全国的な映画館営業再開の吉報に乗り6月26日(金)より公開されることに。合わせて到着したモーションポスターも、重低音を響かせながら、イメージカラーと共に浮かび上がるソニックたちのキメキメなポージングが際立つ仕上がりだ。

米・アカデミー賞の短編アニメーション部門にノミネート経験を持つジェフ・ファウラー監督は、「この映画は笑いと愛が詰まった大作映画だ。間違いなく自分の夢が叶う瞬間だし、キャストやスタッフたちには感謝してもしきれないし、この映画を観客に届ける以上の喜びはないね」と語っている。

映画『ソニック・ザ・ムービー』は6月26日(金)より全国公開

(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

