[★★★★☆4.41/レビュー数:111件]

インド発のアクション映画『バーフバリ 伝説誕生』の完全版。日本で公開されたインターナショナル版に、ミュージカルシーンをはじめ21分を追加。監督はS・S・ラージャマウリ。プラバース、ラーナー・ダッグバーティ、アヌシュカ・シェッティ、タマンナー・バティアが出演。

9作品がランクインする中、“バーフバリブーム”を巻き起こしたシリーズ1作目の完全版『バーフバリ 伝説誕生<完全版>』が初日満足度1位を獲得。

「壮大なスケール表現と迫力ある演技、鮮やかな色彩表現と独特の音楽ダンスに鳥肌」「面白いとは思ってたけど、こんなに面白かったっけ?!」「バーフバリ以上にハマるインド映画が出るのか不安…」「神々しさに初めから泣いた」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、人気アニメシリーズの劇場版『映画HUGっと!プリキュア♡ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2018年10月27日〜10月28日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(NEW)『映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ​』[10月27日公開]

2位(NEW)『旅猫リポート』[10月26日公開]

3位(↓)『宇宙の法 -黎明編-』[10月12日公開]

4位(↓)『億男​』[10月19日公開]

5位(↓)『日日是好日』[10月13日公開]

6位(↓)『プーと大人になった僕​』[9月14日公開]

7位(↓)『ルイスと不思議の時計​』[10月12日公開]

8位(↓)『クワイエット・プレイス​』[9月28日公開]

9位(NEW)『オズランド 笑顔の魔法おしえます。』[10月26日公開]

10位(NEW)『search/サーチ』[10月26日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※ 前週の初日満足度ランキングをみる 【あわせて読みたい】

※ 唄って踊るだけじゃない!インド映画の祭典【IFFJ】観賞ガイド

※ 映画がグッと面白くなる!おすすめ映画本・映画関連書籍14選

※ スポーツの秋到来!走る姿が気持ちいい映画13本 ※本ランキングは公開日から10月29日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から10月29日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年10月29日時点のものです。

(C)小森陽一/集英社 (C)2018 映画「オズランド」製作委員会,(C)2018映画「あいあい傘」製作委員会、(C)2018「旅猫リポート」製作委員会 (C)有川浩/講談社、(C)2015 COMING THROUGH THE RYE, LLC ALL RIGHTS RESERVED、(C)2017 Star Ritz International Entertainment、(C)2015 STUDIOCANAL GmbH. All Rights reserved.、(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.