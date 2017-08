めぐたま 恵比寿 . . 写真集見ながらお茶飲んだりご飯食べれるお店。今日はお茶飲みながら鬼海弘雄さんの写真ペラペラ。(´-`) 今度はランチ行きたいな🙌 #恵比寿カフェ #めぐたま#自然ご飯#東京カフェ#写真カフェ#居心地いい#落ち着く#ソフトクリーム

