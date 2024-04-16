サクフワの繊細な円形生地（コック）に、クリームがはさまるフランスお菓子「マカロン」の画像に１２万を超える「いいね」がつく反響がありました。【写真】なんと！まさかの味でした！「抹茶だと思うじゃん………」と緑色のマカロンの画像をＸに投稿したのは、マカロンが大好きな「naho @ヤバい縫製屋さん（@yabaisewing）」さんです。確かにそのマカロンは、見た目からまず想像する味は抹茶です。抹茶でないならピスタチ