「コメダ珈琲店」は、4月23日（火）から季節限定で、ロッテのチョコレート「ガーナミルク」とコラボレーションしたスイーツとドリンクを、全国の店舗で発売する。【写真】チョコたっぷりでおいしそう！ 「コメダ珈琲店」×「ガーナ」コラボ商品4種■「ガーナミルク」×人気メニューのコラボ今回登場するのは、「コメダ珈琲店」の人気メニューに、ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」を合わせた商品4種。「シ