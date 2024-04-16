ファミリーマートは4月16日から、「濃い宇治抹茶まつり」を全国のファミリーマート約1万6,300店で開催、宇治抹茶を使用したスイーツやアイス、パン、お菓子など全14種類の商品を発売する。【関連記事】ローソン、マチカフェ「アイス抹茶ラテ(280円)」「アイスほうじ茶ラテ(248円)」発売、愛知県･西尾の抹茶、滋賀県･朝宮の茶葉を使用ファミリーマートは、2021年から毎年春に「宇治抹茶商品フェア」を開催しており、今年は「濃い宇