愛知県のリコール不正署名事件
『愛知県のリコール不正署名事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年1月9日
2021年11月18日
2021年11月16日
2021年11月17日
2021年9月9日
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リコールめぐる書類送付に津田大介氏「問題ないと考えていた」
県知事のリコール運動をめぐる、地方自治法違反（署名運動妨害）の疑い
スポーツ報知
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愛知県知事リコール運動を妨害か 香山リカ氏ら4人を書類送付
愛知県知事のリコール運動を巡る、地方自治法違反（署名運動妨害）の疑い
共同通信
2021年5月26日
2021年5月21日
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リコール署名偽造事件 事務局長が署名簿の偽造を指示したか
逮捕前、「九州で署名簿を偽造した」などと周囲に話していたことが分かった
読売新聞オンライン
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女性秘書が署名偽造に関与 高須克弥氏が言い続ける「責任を取る」の意味
署名偽造事件をめぐり、一貫して「責任を取る」と言い続けてきた高須氏
東スポWEB
2021年5月20日
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リコール署名偽造事件 高須克弥氏は「いかなる罰も受け入れる覚悟」
運動を主導した高須克弥氏は20日、「全責任は僕にあります」とツイート
日刊スポーツ
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大村知事、河村市長らを名指しで批判「言い逃れは通用しない」
大村秀章知事は19日、リコール運動に参加した河村たかし市長らを名指し批判
読売新聞オンライン
2021年5月19日
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高須克弥氏「いらぬ気遣いだった」 リコール署名偽造で逮捕の事務局長へ
同団体の事務局長が署名偽造の疑いで逮捕された件について、胸中を吐露
東スポWEB
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高須克弥氏 リコール運動の事務局長逮捕を巡り「任命責任を感じる」
逮捕を受け、リコール運動を主導した高須克弥氏が取材に応じた
日テレNEWS NNN
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愛知県知事のリコール運動を巡る署名偽造事件 リコール運動事務局長を逮捕
愛知県警は19日、地方自治法違反の疑いでリコール運動事務局長を逮捕した
共同通信