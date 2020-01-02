第70回紅白歌合戦
『第70回紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年2月14日
2020年2月1日
2020年1月19日
2020年1月12日
2020年1月8日
2020年1月6日
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紅白歌合戦の瞬間最高視聴率は42.3％ 歌手別では嵐の40.8％
該当箇所は23時41分頃で、欅坂46からMISIAまでを振り返るVTR場面
デイリースポーツ
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紅白「一番良かった歌手」を週刊文春がアンケート、1位は氷川きよし
総投票数3335票が集まり、圧倒的な支持が寄せられた氷川きよしが1位に
文春オンライン
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紅白では松任谷由実の周辺に緊迫した空気 楽屋に立ち入り禁止令
楽屋挨拶を控える通知が出ており、周辺には緊迫した空気が流れていたという
女性自身
2020年1月5日
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嵐と米津玄師に因縁？「なんで楽曲提供するんだ」とファン怒号か
米津のファンからは「なんで楽曲を提供するんだ」との怒号が絶えないという
東スポWEB
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岡村隆史にミルクボーイ感謝 紅白本番前に「たけしさんの楽屋行こう」
岡村に挨拶した際「（ビート）たけしさんの楽屋行こう」と言われたという
デイリースポーツ
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MISIA、ロビーにも響いた歌声 リハから鳥肌が立った歌唱力
リハーサルは取材禁止だったため、記者はロビーで待機していたという
ミュージックヴォイス
2020年1月4日
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4年連続の総合司会が遠のいた内村光良、「紅白」はVTRが多すぎた
今回はVTRが多すぎて、生歌番組のワクワク感を伝えられなかったという
東スポWEB
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北島三郎が紅白での紙吹雪事件を語る「紙3枚くらい食べた」
1981年の放送で歌唱中に大量の紙吹雪が降り、口などにまとわりついたという
デイリースポーツ
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徳光和夫がNHK紅白歌合戦に苦言「原点を失っている」
「あえて一言言わせてもらうなら原点を失っているんじゃないかな」と指摘
スポーツ報知
2020年1月3日
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一人自宅で紅白歌合戦を鑑賞「NHKの執念すら覚える演出」に気づく
思わず見てしまう演出が続き、チャンネルを変えるタイミングがないという
女性自身
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紅白歌合戦2部で史上最低の視聴率を記録 リハから高揚感欠け取材陣心配
前日リハを見た取材陣から「高揚感がない」という心配の声があったという
日刊スポーツ
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第2部が最低視聴率となった紅白「聞きたい歌」二の次で心つかめず？
相次ぐメドレーなど、「本当に聴きたい歌」が二の次ではなかったかと筆者
デイリースポーツ