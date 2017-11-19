春香クリスティーンが休業へ
春香クリスティーンが、勉学専念のため2018年3月限りでタレント活動を休業することを発表した。
2018年3月22日
2017年11月26日
2017年11月20日
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春香クリスティーンの休業は辛坊治郎氏に責任？宮根誠司が断言
宮根誠司は「（休業は）辛坊治郎に責任があると思う」と断言
トピックニュース
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春香クリスティーンが休業を発表 海外の大学進学を目指す
海外の大学進学を目指すのが理由で、多忙により勉強が難しい状態だったそう
デイリースポーツ
2017年11月19日
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春香クリスティーンが休業へ 和田アキ子の一言に涙
春香は18日に和田アキ子のもとを訪れ、「勉強したい」と話したという
J-CASTニュース
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春香クリスティーン 20日の「ミヤネ屋」に緊急生出演し胸中告白へ
休業決断に至った経緯などについて司会の宮根誠司らに胸中を語るという
デイリースポーツ
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和田アキ子、春香クリスティーンの休業に言及「声かけてあげて」
和田は「勉強したいと思う時に年は関係ないと思う」とアドバイスしたという
デイリースポーツ
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春香クリスティーンの休業を事務所が正式発表 本人の悩みを代弁
中途半端なコメントしか話せない自分に悩むようになっていたという
デイリースポーツ
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春香クリスティーンが18年3月いっぱいで芸能活動を休止 引退の可能性も
無期限の休業となっており、芸能界引退の可能性もあるそう
デイリースポーツ