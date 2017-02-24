「あなたのことはそれほど」はいくえみ綾氏の漫画作品を原作としたTBS系連続ドラマ。2017年4月スタート。
平均視聴率は第8話の13.5％を1.3ポイント上回り、自己最高の14.8％を記録
スポニチアネックス
「どっちでもいいかな。自分とは関係ない夫婦のことだもの」と持論
モデルプレス
一線を越えるまでの垣根が低く、エロや愛欲もない思い出作りのような不倫
NEWSポストセブン
小田原真吾を演じる山崎育三郎のスナック歌唱シーンが話題になった
ABEMA TIMES
1992年に「冬彦さん」を演じた佐野が、放送中の「あなそれ」について言及
前回の11.5％から0.9ポイントアップで、2週連続の同ドラマ最高記録更新
スポーツ報知
「あなそれ」で波瑠の不倫相手役を演じる鈴木は、「緊張しましたね」と告白
熱すぎる恋愛感情よりも、人として信頼できるかがいちばん大きいとある女性
All About
前回の9.8％から1.7ポイントの大幅アップで最高記録となった
自宅で相手役を務める杏は「子どもが泣く」と怖がるほどだと芸能プロ関係者
週刊女性PRIME
自身のTwitterで「実は毎回どこかに猫が隠れてる服を着てる」とコメント
アメーバニュース
「これほど役者冥利に尽きることないじゃないですか」と語った
日刊スポーツ
主人公の親友役の大政絢や、原作者のいくえみ綾氏が北海道出身だそう
不倫ドラマだが暗くなく、爽快感すら漂うと作家の山下柚実氏は指摘した
過去にモデルに専念しようとしたが、女優としてブレイクしたと関係者は回想
女性自身
役柄に批判が殺到しているが「理解に及びませんが、仕方ないです」と説明
主人公・渡辺美都に波瑠、夫・渡辺涼太に東出昌大が起用された
オリコンニュース