セカオワSaoriが池田大と結婚
『セカオワSaoriが池田大と結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年7月16日
2017年1月18日
2017年1月12日
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セカオワのFukaseがSaoriとNakajinのW婚約を祝福「いつか曲にしたい」
「この素敵な気持ちはいつか曲にしたいな」とInstagramに投稿
オリコンニュース
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Saoriが池田大と結婚 自宅と行き来でセカオワハウスは継続へ
メンバーは「セカオワハウス」と呼ばれる都内の一軒家で共同生活をしている
デイリースポーツ
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セカオワSaoriと結婚 池田大がコメント「近くで支えていきたい」
所属事務所を通じ「これからも彼女のことを近くで支えていきたい」と報告
デイリースポーツ
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SEKAI NO OWARIのSaoriが池田大と結婚 コメント全文
コメントでは入籍の報告やこれからの決意についてつづったSaori
オリコンニュース
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SEKAI NO OWARIのSaoriが池田大と結婚 Nakajinも結婚でW発表に
Nakajinも一般女性との婚約を発表しており、セカオワはWおめでたに
デイリースポーツ