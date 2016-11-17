ATPワールドツアー・ファイナル
ATPワールドツアーの年間最終戦である。レース・ランキングなどによりシングルス8名、ダブルス8組が選出され年間王者を決定する。
2018年11月12日
2018年11月2日
2016年11月21日
2016年11月20日
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錦織圭がジョコビッチに完敗 初の決勝進出ならず
1−6、1−6のストレートで敗れ、初の決勝進出はならなかった
スポニチアネックス
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アンディ・マレーが死闘に疲労困ぱい 「最も過酷な試合の1つ」
試合時間は3時間38分で、錦織戦で記録した大会最長試合時間を上回る新記録
スポニチアネックス
2016年11月19日
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準決勝でジョコビッチと対戦する錦織圭 関係者が明かす勝算とは
錦織を知る関係者は、ジョコビッチの強さに陰りが出てきたと断言している
東スポWEB
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錦織圭が対チリッチ戦での逆転負けを分析 「自分に凄く原因が」
「プレーが単調になった」「自分に凄く原因があって」と敗因を分析
スポニチアネックス
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錦織圭が2年ぶりに決勝トーナメント進出 ATPツアー・ファイナル
同組の錦織圭は2位となり、2年ぶりに決勝トーナメント進出を決めた
スポーツ報知