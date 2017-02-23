『ほのかりん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ほのか自身が出演し、男性との大胆な抱擁など意味深なシーンも
日刊スポーツ
川谷絵音の元恋人として知られ「名前だけが一人歩きしている」と自虐
スポニチアネックス
ほのかは「生きる事、それが簡単に出来る」ということを伝えたかったと説明
まだ少し赤みが残る、入れたばかりの頃だという写真を公開
ABEMA TIMES
金髪ボブ、白の無地Tシャツに黒のパンツというワイルドな風貌に激変
NEWSポストセブン
情緒不安定な恋人との別れを描いた歌などの自作曲を披露
スポーツ報知
「心配してくれた方がいるみたいですが全然大丈夫です」と報告
ほのかの関係者は「破局したことは事実です」と認めた
関係者によると破局は6、7月ごろで、川谷から別れを切り出した模様
「新しい時代にふさわしいまだ見たことのない女の子」を探すオーディション
出演者から交際について問われると「つきあってますね」ときっぱり
17日までに、ほのかのTwitterアカウントが削除されていたという
日刊ゲンダイDIGITAL
表参道にある高級フレンチレストランでデートしていた模様を同誌が撮影
文春オンライン
川谷絵音と付き合う前、未成年のころから会員制ラウンジに勤めていたそう
東スポWEB
ほのかはTwitterで「既婚者で不倫してない奴の方が珍しいくね？」と投稿
トピックニュース
Twitterで、ほのかは「既婚者で不倫してない奴の方が珍しい」などと投稿
不倫について、ほのかはTwitterで「10人に7人はしてやん」と投稿