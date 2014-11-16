山本幸三
自由民主党所属の衆議院議員。地方創生担当大臣兼規制改革担当大臣。
2017年12月15日
2017年11月28日
2017年11月27日
2017年11月26日
2017年11月25日
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山本幸三氏がアフリカに「あんな黒いの」適切でないとして撤回
山本氏は25日、発言が「適切ではなかった」として撤回した
読売新聞オンライン
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山本幸三・自民党衆院議員、アフリカとの交流に「あんな黒いのが」
来賓あいさつで、三原氏が続けるアフリカとの交流について触れた山本氏
読売新聞オンライン
2017年7月30日
2017年7月21日
2017年7月20日
2017年7月19日
2017年4月19日
2017年4月17日
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山本幸三大臣の「いちばんのがんは学芸員」発言 学芸員から批判相次ぐ
日本博物館協会の専務理事は「ショッキングなコメントだった」と話した
ライブドアニュース速報
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山本幸三地方創生担当相 「一番のがんは文化学芸員」発言を謝罪
「適切ではなかった。反省しており、撤回しておわびしたい」と謝罪
ライブドアニュース速報
2016年9月7日
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山本幸三地方創生相 「兼業禁止」を無視してサイドビジネスか
大臣秘書官が代表取締役を務める会社の監査役に就いていたという
デイリー新潮
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山本幸三地方創生大臣に疑惑浮上 杉本彩のために「法改正」か
イベントで同席した杉本彩に魅せられ、法改正に取り組むようになったという
文春オンライン