和歌山市の建設会社で銃撃
和歌山市の土木建設会社で2016年8月29日、男性従業員4人が銃撃され死傷した事件。
2016年9月2日
2016年9月1日
-
和歌山市の建設会社で発砲事件 死亡した容疑者は薬物を使用か
白い粉末が付着した小分け袋や注射器が、かばんから見つかったそう
読売新聞オンライン
-
和歌山市の銃撃事件 腹を撃ち死亡した男が母親に謝罪の手紙
「残された母親を笑いものにしたくない」などと書かれていたという
日テレNEWS NNN
-
和歌山県の建設会社での発砲事件 容疑者を取り逃がした県警の失態
容疑者について数々の目撃情報などが寄せられたが県警の反応は鈍かったそう
日刊ゲンダイDIGITAL
-
和歌山県の建設会社で発砲した男 腹を撃ち病院で死亡
立てこもっていた容疑者は拳銃で自分の腹を撃ち、捜査員らが現行犯逮捕
読売新聞オンライン
2016年8月31日
2016年8月30日
-
和歌山での銃撃事件の指名手配容疑者、潜伏先のホテルから逃走か
県警は30日、指名手配となっていた容疑者が潜伏していたホテルに突入
読売新聞オンライン
-
和歌山県の建設会社で発砲 実弾入り拳銃を持ち指名手配の男が県外逃亡か
県警は、指名手配犯が実弾入りの拳銃を持ち県外に逃亡した可能性を示唆
日テレNEWS NNN