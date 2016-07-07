茨城県龍ケ崎市の女性遺棄
『茨城県龍ケ崎市の女性遺棄』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年7月11日
2016年7月10日
2016年7月9日
2016年7月8日
2016年7月7日
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茨城県で高2の少年が女性の遺体を遺棄 刺し傷は肺にまで達する
司法解剖の結果、女性の遺体の刺し傷は肺にまで達していたことが分かった
日テレNEWS NNN
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面識はなし、犯行動機もわからず…女性遺棄した少年に深まる謎
模範的な生徒だったという少年に何があったのか謎が深まっていると筆者
日テレNEWS NNN
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女性の遺体を川に遺棄 逮捕の少年の高校が会見「成績優秀で模範的」
少年の通っていた高校は、少年について「成績優秀で模範的だった」と話した
日テレNEWS NNN
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茨城県龍ケ崎市で女性遺棄 アイスピックのようなもので刺された傷
遺体にはアイスピックのようなもので刺された傷が複数あることが分かった
日テレNEWS NNN
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茨城県龍ケ崎市の川に女性の遺体を遺棄 逮捕の少年「知らない人」
少年は容疑を認め、女性については「知らない人」と供述しているという
日テレNEWS NNN