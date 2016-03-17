山陽道トンネルの多重事故
広島県東広島市の山陽自動車道のトンネルで起きた多重追突事故
2023年9月8日
2016年3月27日
2016年3月23日
2016年3月20日
-
山陽道トラック事故 運転手がボヤいた過酷な労働環境
逮捕されたトラック運転手は、Facebookで過酷な労働環境をボヤいていた
日刊ゲンダイDIGITAL
-
山陽道のトンネル多重事故 逮捕の男「気がついたら目の前に車」
逮捕された男は逮捕前に、「気がついたら目の前に車があった」と説明
読売新聞オンライン
2016年3月19日
2016年3月18日
-
山陽道の多重事故 渋滞の最後尾に追突したトラック運転手を逮捕
県警は18日、渋滞の最後尾に追突したトラックの運転手の男を逮捕した
読売新聞オンライン
-
山陽道トンネル多重事故 渋滞の最後尾にトラックが突っ込む
トラックが渋滞の最後尾に突っ込み、数台が大破したことなどが分かった
読売新聞オンライン
2016年3月17日
-
山陽自動車道のトンネルで多重追突事故 生還者が生々しい証言
トンネル内にいた人は、とにかく車からはって出たと当時を振り返った
日テレNEWS NNN
-
「山陽道」トンネルで多重追突事故 脱出者声震わす「何も見えなかった」
トンネルから逃げ出した人たちは「煙で何も見えなかった」と声を震わせた
読売新聞オンライン
-
山陽自動車道のトンネルで多重追突事故 2人が死亡、約90人がケガ
消防局によると、これまでに2人が死亡し、約90人がケガをしているという
日テレNEWS NNN
-
山陽自動車道のトンネルで多重追突事故 1人死亡、63人が重軽傷
事故で車6台が炎上し、1人が死亡、63人が重軽傷を負ったという
日テレNEWS NNN