『安川悪斗』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
日本放送作家協会とNHK共催の「創作テレビドラマ大賞」の第40回大賞受賞作
スポニチアネックス
ブランクを感じさせない動きで高橋奈七永との一騎打ちを制し、完全復活
東スポWEB
試合中はずっと冷静で、「普通にプロレスをやりたかったんです」と話した
世IV虎は15年、安川の顔面に重傷を負わせた「凄惨マッチ」後に引退していた
デイリースポーツ
2月、世IV虎との凄惨な試合から左目の視力が戻らず引退となった安川
2月の凄惨マッチで左目の眼窩底骨折により、視力が回復しないことを告白
敗れた安川は涙ながらに、「けじめをつけさせて下さい」と引退を示唆
「リングの上はやっぱり違うな。もう戻れないと思ってたから」とコメント
安川は2月22日の世IV虎戦で、頬や鼻の骨折といった重傷を負ったという
「ただただ申し訳ありません。今言える事はこれしかありません」とコメント
2月の後楽園大会で安川悪斗に重傷を負わせ無期限出場停止処分を受けていた
「プロレスの話も出たけど、そんなに深くは…」と回顧
高校生の時は自分のことが嫌いで、二重人格的な部分が出ていたと告白
日刊SPA!
自分ばかりが口を開くのはフェアではなく世ＩＶ虎の気持ちを知りたいと安川
退院後初の公の場で、一部報道に対し「私は被害者じゃねえぞ!」などと絶叫
「凄惨マッチ」を振り返り、対戦相手だった世IV虎への思いを語った
2月22日の世IV虎との凄惨マッチで、左眼窩底の骨折など重傷を負っていた
3日に骨折した鼻を手術した安川は、話しづらそうだったが元気な様子
負傷させた側の世IV虎は心に傷を受け、誰とも会わない状態だという
安川は「やめてくれ」、と被害者扱いされていることへの困惑を記した