ASKA 2度目の逮捕は不起訴

2014年5月17日、「CHAGE and ASKA」のメンバーで歌手のASKAが覚せい剤取締法違反容疑で警視庁に逮捕された。同年9月、ASKAは懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受けた。 2016年11月28日、執行猶予中のASKAについて、警視庁が覚醒剤取締法違反の疑いで再び逮捕。 2016年12月19日、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたASKAは、不起訴処分となった。