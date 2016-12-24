ASKA 2度目の逮捕は不起訴
2014年5月17日、「CHAGE and ASKA」のメンバーで歌手のASKAが覚せい剤取締法違反容疑で警視庁に逮捕された。同年9月、ASKAは懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受けた。 2016年11月28日、執行猶予中のASKAについて、警視庁が覚醒剤取締法違反の疑いで再び逮捕。 2016年12月19日、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたASKAは、不起訴処分となった。
2018年5月17日
2018年2月16日
2017年3月1日
2017年2月20日
2017年2月17日
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告白本を出したくなる気持ちは分かるが、「出して欲しくない」と一茂
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デイリースポーツ
2017年2月15日
2017年2月1日
2017年1月24日
2017年1月9日
2017年1月6日
2017年1月2日
2016年12月29日
2016年12月27日
2016年12月25日
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ASKAが発表した新曲「FUKUOKA」 再生30万回を突破「必ずライブで聴く」
再生数は25日時点で早くも30万回を突破し、話題を呼んでいる
女性自身
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何か隠している？ASKAが釈放時に見せた不敵な笑みを分析
ASKAは釈放時、左側の口元にだけ笑みを浮かべていたと指摘
NEWSポストセブン
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和田アキ子、ASKAに生電話出演を呼びかけ 出演陣がどよめき
「お電話いただきたい」という和田に、出演陣からはどよめきが起きた
スポーツ報知
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ASKAがYouTubeで新曲「FUKUOKA」を公開 故郷を歌ったバラード
「僕の前に道を拓いてくれたのが、ふるさと福岡でした」と紹介
ミュージックヴォイス