赤西仁、ジャニーズと契約解除

歌手で俳優の赤西仁(29)が、2014年2月末をもってジャニーズ事務所を退社していたことが明らかになった。同事務所は契約解除の理由について「コメントできない」としている。

2014年8月27日

2014年5月14日

2014年5月3日

2014年4月8日

2014年3月11日

2014年3月6日

2014年3月4日

2014年3月3日

2014年3月2日