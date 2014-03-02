歌手で俳優の赤西仁(29)が、2014年2月末をもってジャニーズ事務所を退社していたことが明らかになった。同事務所は契約解除の理由について「コメントできない」としている。
本人の身勝手な行動や、売り出す路線での対立など、複数の要因を指摘
NEWSポストセブン
4月のアメリカ歌手のライブで、赤西とばったり遭遇したことを明かした
デイリースポーツ
妻である黒木メイサの実家がある沖縄に、クラブ系の店の開店を計画している
女性自身
赤西について同氏は「自分のやりたいように活動するのは当然だと思う」と言及
プロデュース業のほか、クラブ経営まで興味を持っていると関係者は語る
「米国での活動だけではなく、韓流絡みのビジネスも始めている」と関係者
関係者は、規律を重んじる事務所は面倒を見切れなくなったのだろうと話した
日刊ゲンダイDIGITAL
3日の「ミヤネ屋」で、デーブが米国での活動は相当厳しいのでは、と語った
トピックニュース
子どもの頃からの夢である海外活動の実現のためだという
「今後とも変わらぬ応援宜しくお願いいたします」とファンに挨拶した
スポニチアネックス
英語の曲づくりをしたかったが、事務所にオール日本語を要求されたそう
東スポWEB
赤西は、KAT-TUN脱退や電撃結婚をめぐり、事務所と食い違っていた
赤西側が、年明けに契約解除を申し出たと見られている