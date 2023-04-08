DaiGo(メンタリスト)
『DaiGo(メンタリスト)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年1月26日
2024年1月10日
2023年11月1日
2023年10月5日
2023年9月28日
2023年7月21日
2023年7月3日
2023年6月23日
2023年6月17日
2023年6月13日
2023年6月5日
2023年5月27日
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DaiGoの生配信に山下智久が登場 雑誌での仕事をきっかけに知り合う
2人は、雑誌「ViVi」での仕事をきっかけに知り合ったとのこと
スポニチアネックス
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田村淳が「事実ではないことで攻撃してきた」メンタリストDaiGo怒りの告発
2021年8月、ホームレスに対する差別的発言で炎上し、活動休止していたDaiGo
女性自身
2023年5月16日
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小島瑠璃子の結婚報道 DaiGoが「ブーイング」するコメント欄の反応に苦言
メンタリストのDaiGoは「文句をつけることしかできないのか」とツイート
J-CASTニュース
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DaiGo、性加害問題巡りジャニーズ起用企業の姿勢に怒り「経営者ってクソ」
ジャニーズのタレントをCMなどに起用している一部企業に怒りをあらわ
J-CASTニュース