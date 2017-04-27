友利新は有限会社エクステンションに在籍する女性タレントで医師。1978年3月30日生まれ。沖縄県宮古島市の出身。
温泉ロケなど大事な撮影のときは、ずらすためにピルの服用をするという
スポニチアネックス
自身の動画を無断で使用しているとして「私は一切関係ありません」と説明
よろず~ニュース
朝食の味噌汁に大量の唐辛子の粉をふりかけていることを告白
デイリースポーツ
beauty news tokyo
自身が勤務するクリニックで新型コロナウイルスの感染者が10人出たと報告
西川は出産祝いに駆けつけたそうで、赤ちゃんを抱きしめた写真を投稿
スポーツ報知
今までより悪阻が酷く体調不良の連続で、3回目で楽と思いきや逆だったそう
日刊スポーツ
「やはり迷いがなかったと言えば嘘になります」と吐露
フォロワーは松居一代と泥沼離婚騒動の渦中にある船越に視線が集中
Techinsight
友利新は「不毛な議論」「不当なニュース」と6月30日にブログに投稿した
花の蜜の吸い方を息子に教えたことを器物破損と批判され、ブログで謝罪
トピックニュース
息子に花の蜜を吸わせたというブログに、窃盗罪とコメントされ謝罪した騒動
東スポWEB