岩国市は、アメリカ軍の空母艦載機移駐に伴う地域振興策として国に整備を求めてきた、飛行艇ミュージアムの誘致を断念するとしました。市単独での整備も難しいとして部品の一部を市の施設に展示するよう調整を進めるとしています。岩国市は、アメリカ軍の空母艦載機の移転にあたり海上自衛隊岩国基地に保管されている退役した救難飛行艇「US1A」の展示などを想定した飛行艇ミュージアムの整備を国に求めてきました。し