©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 箕面の滝へ！ この日は、最高気温が30℃近くまで上がり とても暑かったのですが、滝の近くはぐっと気温が下がりひんやりしていました。 次は紅葉シーズンに行きたいです。 みな