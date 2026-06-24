県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、おととい時点で171.1円で3週連続で値上がりしました。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、171.1円で先週より0.1円値上がりしました。値上がりは3週連続です。これは、卸価格が上がったためです。今後の値動きについて石油情報センターは、アメリカとイランの和平の動きを受けて原油コストが下がったことに伴い