新エントリーSUVに反響集まる！BMWジャパンは2026年5月27日、プレミアムコンパクトSUV「X1」に新たなエントリーモデル「X1 sDrive20i オリジナル」を追加し、全国の正規ディーラーで発売を開始しました。納車は2026年6月以降を予定しています。X1は、BMWならではのスポーティな走りと扱いやすいボディサイズを両立したプレミアムコンパクトSUVです。高いアイポイントによる見晴らしの良さや、広々とした室内空間、多彩な収納機