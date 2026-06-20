新エントリーSUVに反響集まる！

BMWジャパンは2026年5月27日、プレミアムコンパクトSUV「X1」に新たなエントリーモデル「X1 sDrive20i オリジナル」を追加し、全国の正規ディーラーで発売を開始しました。納車は2026年6月以降を予定しています。

X1は、BMWならではのスポーティな走りと扱いやすいボディサイズを両立したプレミアムコンパクトSUVです。高いアイポイントによる見晴らしの良さや、広々とした室内空間、多彩な収納機能なども備え、日常使いからレジャーまで幅広く対応するモデルとして支持されています。

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現行型は2023年に登場した第3世代（U11型）で、力強くスクエアなデザインと、BMWカーブドディスプレイを中心とした先進的なデジタルコックピットを採用。2023-2024日本カー・オブ・ザ・イヤーでは「10ベストカー」に選出されるなど、高い評価を獲得しています。

今回新たに設定された「X1 sDrive20i オリジナル」は、X1のラインナップにおける新たなエントリーモデルとして誕生しました。

ボディサイズは全長4500mm×全幅1835mm×全高1645mm、ホイールベースは2690mm。全長4.5mジャストの扱いやすいサイズに加え、見切りの良いボディ形状により、日本の道路環境でも取り回しやすいパッケージングを実現しています。

最大の特徴は、装備内容を厳選することで実現した戦略的な価格設定です。

価格を抑えながらも、48Vインテグレイテッド・ハイブリッドやナビゲーションシステム、先進安全機能「ドライビング・アシスト」、デジタルキー・プラス、サラウンドビューシステム、BMWドライブ・レコーダー、BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントなどを標準装備しており、利便性や安全性はしっかり確保されています。

パワートレインには、最高出力156馬力・最大トルク240Nmを発揮する1.5リッター直列3気筒ターボエンジンを搭載。これに7速DCTと、20馬力・55Nmを発生する電気モーターを組み込んだ48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせます。

発進や加速時にはモーターがエンジンをアシストし、減速時にはエネルギーを回収して再利用。さらにモーターがスターターの役割も担うことで、エンジン再始動時の振動も抑えられ、上質でスムーズな走りを実現しています。WLTCモード燃費は15.6km／Lです。

なお、価格（消費税込）は525万円。同じガソリンモデルの「X1 sDrive20i M Sport」の567万円と比べて42万円安く設定されており、BMWのプレミアムSUVをより身近に感じられるモデルとして注目を集めそうです。

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この新型X1 sDrive20i オリジナルについて、SNSではさまざまな声が上がっています。

とくに価格設定に対しては、「国産車と変わらない価格がいいね」「魅力的なプライス」「これで十分という人にはかなり刺さりそう」といったコメントが見られました。

また、「乗ってみたい」「X1はサイズ感がちょうどいい」「BMWデビューには良さそう」「必要な装備はちゃんと入っているのが好印象」といった声も寄せられており、手の届きやすい価格と充実装備を両立した新たなエントリーモデルとして、多くのユーザーの関心を集めているようです。